سقوط عدد من "لصوص القاهرة" في قبضة الأمن بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل وسيدة "لهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما مبلغ مالي. اتضح أنهما كانا يمارسان نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "النشل". وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأن المبلغ المالي المضبوط هو من عائدات السرقات.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته سلاح أبيض ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية". كان المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف". وبمواجهته، اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشاده، كما تم ضبط 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لإرتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب". وبحوزتهم مبلغ مالي وعدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث كان يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة الدراجات المسروقة لدى عميله "سيئ النية"، الذي تم ضبطه أيضًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، ويواصل قطاع الأمن العام ووزارة الداخلية جهودهما المكثفة لضبط كافة العناصر الإجرامية وضمان تحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، ولا سيما في مجال ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.