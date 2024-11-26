في 3 محافظات.. معلمو الفرفشة وتجار السلاح بقبضة الداخلية

كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وبمشاركة مديريات أمن "أسيوط، أسوان، دمياط"، بتنفيذ عدد من الحملات الأمنية على مستوى دوائر أقسام ومراكز الشرطة في هذه المديريات.

وأسفرت نتائج الحملات عن:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 34 قضية سلاح ناري غير مرخص، حيث تم ضبط 4 بنادق آلية، 8 بنادق خرطوش، طبنجة، 26 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات.

تم ضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 6.080 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 2.135 كيلو جرام من مخدر الشابو، 1.280 كيلو جرام من الهيروين، وتنفيذ 1053 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من الهيروين والشابو.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة تشمل بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، وتنفيذ 813 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 9 كيلو جرام من مخدر البانجو، 11.500 كيلو جرام من الهيدرو، وكمية من الهيروين، وتم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة تشمل 3 أفراد محلية وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ استكمال الحملات الأمنية لضبط المزيد من العناصر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون.