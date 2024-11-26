ضبط 40 متهمًا بحوزتهم مخدرات في حملة بمدينة المنزلة بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

تولت الأجهزة الأمنية بالدقهلية توجيه العديد من الحملات الأمنية بدائرة مركز شرطة المنزلة لضبط كل ما يشكل مخالفة.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 21 قضية، تم ضبط خلالها 40 متهما، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها: 2.512 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 4.173 كيلو جرام من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 15 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات، كما تم ضبط 7 قضايا سرقة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.