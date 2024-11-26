الأمن يكشف تفاصيل تغيب طفل من منزله بالمنيا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طفل مقيم بدائرة قسم شرطة مطاى بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من والدة الطفل بتغيب نجلها عن منزلهما بسبب تعنيفها له لقيامه باللهو خلف السيارات المارة بالطريق أمام منزلهما، وبتاريخ 21 من الشهر الجاري، حضرت والدة الطفل وبرفقتها نجلها المتغيب وأفادت بأنه كان متواجدًا خلال فترة غيابه في محطة سكك حديد الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.