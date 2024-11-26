"خلص على أبوه بضربة".. جريمة مؤسفة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها أب مسن على يد ابنه بسبب رفضه منحه مبلغا ماليا.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة موظف بالمعاش إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات ضباط مباحث قطاع الشمال بينت أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الضحية وابنه بسبب طلب الأخير الحصول على أموال لشراء المخدرات.

الأب رفض طلب ابنه الشاب وتطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها الابن عليه بالضرب بعصا غليظة "شومة" بمنطقة الرأس فأودى بحياته.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على جثة المجني عليه بثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.