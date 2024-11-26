"إلحقونا واحد محروق".. استغاثة تنقذ شخصا من الموت بالدقي

كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة شخص بحروق داخل منزله بالدقي دون أسباب واضحة.

مأمور قسم شرطة الدقي تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة لوجود مصاب بحروق بمنطقة بين السرايات.

الأهالي أسرعوا بنقل مصاب بحروق بشارع ثروت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال الجيران للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.