مصرع طالب في حادث دهس بالصف

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه دهسًا تحت عجلات ميكروباص بمركز الصف جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة بدائرة المركز.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة ميكروباص صدمت طالبًا بنزلة عليان يدعى محمد سامي 15 سنة مما أسفر عن مصرعه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى الصف المركزي تمهيدا للتصريح بالدفن وتكثف الشرطة جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث.