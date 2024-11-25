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قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل "مينا موسى" ممرض الزاوية الحمراء

09:08 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

مينا موسى ممرض الزاوية الحمراء

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كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الممرض "مينا" وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية الحمرا، لجلسة 22 ديسمبر، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، لأنهما قتلا المجني عليه "مينا" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري ولاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، وسيكون المقابل المادي لها ضخم للغاية لإغراء الضحية.

مينا موسى ممرض الزاوية الحمراء المتهمين بقتل مينا موسى محكمة جنايات شمال القاهرة مينا موسى ضحية الإعلان الوهمي
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