سر تصاعد الدخان بجوار مستشفى 6 أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة سر تصاعد كثيف للدخان بجوار مستشفى 6 أكتبور مساء الاثنين.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بجوار سور المستشفى بمدينة الفردوس.

مدير إطفاء قطاع أكتوبر دفع بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم. وتبين بالفحص اشتعال النيران بمخلفات أشجار بجوار السور، وتمام الإخماد دون إصابات.

المدينة نفسها شهدت حريقًا في محل أدوات سباكة بميدان ليلة القدر لم يسفر عن خسائر في الأرواح.