فتش عن المرأة.. حل لغز سرقة 750 ألف جنيه من شقة موظف بالمعاش بالدقي

كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات سرقة شقة مدير تحرير بمؤسسة الأهرام بالمعاش بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى بلاغا من "أ.م." 70 سنة، باكتشافه سرقة مبلغ 750 ألف جنيه من شقته واتهامه لخادمة تعمل لديه.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي توصلت إلى أن "هبة" 20 سنة، تسللت إلى غرفة نوم الشاكي واستولت على المبلغ من دولابه الخاص.

بتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط من ضبط المتهمة وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات بمسكنها ببولاق الدكرور.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.