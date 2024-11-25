الرادارات تلتقط 17 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 31033 مخالفة مرورية متنوعة، شملت (1200 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، و17556 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1215 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية حفاظاً على السلامة العامة والانضباط في حركة السير على الطرق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، وتطبيق القانون واللوائح المرورية لضمان تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط والحد من الحوادث.