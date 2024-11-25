ضبط عنصر إجرامي بحوزته 37 ألف قرص مخدر في عين شمس

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي في القاهرة.

توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم يتاجر بالعقاقير المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه في دائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بحوزته 16 ألف قرص مخدر من عقار ترامادول، بالإضافة إلى 11.200 قرص مؤثر من عقار سومادريل.

وقُدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالي 4.5 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وخاصة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.