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من الطائرة إلى السجن.. رحلة سعد الصغير من أمريكا إلى البورش (تسلسل زمني)

03:16 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (9)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (6)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (7)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (5)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (4)
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    سعد الصغير أمام الجنايات (21)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (8)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (1)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (2)
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    مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته (3)
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    سعد الصغير أمام الجنايات (14)
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    سعد الصغير أمام الجنايات (13)
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    سعد الصغير أمام الجنايات (20)
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    محمود الليثي يساند سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة حيازة مخدرات (2)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (2)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (3)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (9)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (8)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (1)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (4)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (5)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (6)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير أثناء محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات (7)
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كتب- أحمد عادل:

مر المطرب الشعبي سعد الصغير برحلة طويلة مليئة بالأحداث التي انتهت بحكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة. من لحظة القبض عليه في مطار القاهرة، مرورًا بالتحقيقات والمحاكمات، وصولًا إلى الحكم النهائي، شهدت القضية تطورات كثيرة، وفيما يلي تفاصيل هذه الرحلة.

في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، أثناء عودة سعد الصغير من الولايات المتحدة، تم القبض عليه في صالة مطار القاهرة الدولي؛ بعدما لاحظ رجال الجمارك كثافات عضوية داخل حقيبته عند فحصها، اكتشفوا وجود 9 سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، وهو ما أدى إلى احتجازه على الفور.

بتوجيه من النيابة العامة، تم اصطحاب سعد الصغير إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث أخذت عينة من دمه للتحقق من تعاطيه أي مواد مخدرة وتحديد نوع المواد المخدرة التي تم العثور عليها في حيازته، والتأكد من أنها لم تكن بغرض التعاطي.

في جلسة تجديد الحبس، قرر قاضي المعارضات تمديد حبس سعد الصغير لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

التحريات بينت أن السجائر الإلكترونية التي تم ضبطها تحتوي على مخدر الماريجوانا، وهو ما دفع النيابة العامة للمضي قدمًا في التحقيقات ضد سعد الصغير بتهم حيازة مواد مخدرة.

أمرت النيابة العامة بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

بدأت محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2024 النظر في أولى جلسات محاكمة سعد الصغير، والتي تركزت على اتهامه بتعاطي المخدرات.

في جلسة محاكمة أخرى، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 25 نوفمبر 2024، مع طلب تقرير من الطب الشرعي للتأكد من أن سعد الصغير كان يعالج باستخدام عقار الترامادول المخدر.

في النهاية، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها بإدانة سعد الصغير، حيث تم معاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة.

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