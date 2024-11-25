ضبط عنصر إجرامي في السويس بحوزته مخدرات بـ 1.6 مليون جنيه

كتب-علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي متمرس في تجارة مخدر الحشيش.

وتوصلت المعلومات والتحريات، أن المتهم، وهو شخص ذو معلومات جنائية، كان يتاجر بمخدر الحشيش ويقوم بترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في دائرة القسم، بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 16 كيلو جرامًا، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

قُدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 1.3 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وخاصة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.