قرار قضائي جديد بشأن استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 9 يناير المقبل لنظر استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي.

كانت المحكمة قد قضت بحبس الشيخ محمد أبو بكر، شهرين وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، كما ألزمته بدفع 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للإعلامية. كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية "ميار الببلاوي" 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

جلسات المحاكمة

في أولى جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى مرافعة دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر المحاميان مع الإعلامية ميار الببلاوي، التي كانت بصحبة نجلها، وقد تقدما بحافظة مستندات لهيئة المحكمة. بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر عن حضور جلسة محاكمته بتهمة السب والقذف للإعلامية ميار الببلاوي، وأوضح محاموه أنه كان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة. وطلب محامي الشيخ محمد أبو بكر تأجيل نظر القضية للاطلاع، مؤكداً أن الإعلامية قدمت الشكوى ضد موكله باسم "ميار الببلاوي" وهو اسم مستعار، وأن اسمها الحقيقي هو "منال محمد توفيق"، ودفع ببطلان الشكوى.

تصريحات ميار الببلاوي

قالت الإعلامية "ميار الببلاوي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أثناء حضورها جلسة المحاكمة، إنها ستستمر في المسار القضائي ولا سبيل للصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، لأن ذلك يعني أن ما قاله بشأنها كان صحيحًا.

وأضافت ميار أنها تمر بحالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادثة في شهر رمضان الماضي، خاصة بعد تضرر نجلها من الواقعة، والخوض في سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أثارت أزمة الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ "محمد أبو بكر" الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين على هامش تعليق الشيخ على تصريحات الإعلامية حول تطليقها من زوجها 11 طلقة وعودتها له دون محلل. وتبادل الطرفان الرد على حساباتهما الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى وصل الأمر إلى تبادل السب والقذف وتوجيه الاتهامات أمام النيابة ليكون الفصل بينهما في يد القضاء.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ "محمد أبو بكر" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف وخدش سمعة الإعلامية "ميار الببلاوي"، بينما أحالت النيابة الإعلامية "ميار الببلاوي" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الشيخ "محمد أبو بكر" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".