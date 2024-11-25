لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة في عدة محافظات

02:52 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

النائب العام المستشار محمد شوقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبوالنجا:

أجرت النيابة العامة، تفتيشًا دوريًا على عدد من أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من احترام حقوق النزلاء وضمان توفير بيئة آمنة لهم، في إطار التوجيهات المستمرة للنائب العام المستشار محمد شوقي.

وفي هذا السياق، قامت فرق من النيابة العامة بالتفتيش على أقسام ومراكز شرطة في المناطق التالية: (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول).

وخلال الزيارة، تم تفقد عنابر النزلاء للتحقق من نظافتها وجاهزيتها، والتأكد من خلوها من أي ممارسات قد تنتهك خصوصية النزلاء.

كما استمعت فرق النيابة إلى عدد من النزلاء في كل قسم ومركز، حيث لم تُسجل أي شكاوى منهم، وأكدوا أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

تأتي هذه الزيارات في إطار حرص النيابة العامة على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة وضمان المعاملة اللائقة للنزلاء في جميع أنحاء الجمهورية.

النيابة العامة محمد شوقي مراكز شرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار قضائي جديد بشأن استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟