النيابة العامة تُجري تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة في عدة محافظات

كتب- أحمد أبوالنجا:

أجرت النيابة العامة، تفتيشًا دوريًا على عدد من أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من احترام حقوق النزلاء وضمان توفير بيئة آمنة لهم، في إطار التوجيهات المستمرة للنائب العام المستشار محمد شوقي.

وفي هذا السياق، قامت فرق من النيابة العامة بالتفتيش على أقسام ومراكز شرطة في المناطق التالية: (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول).

وخلال الزيارة، تم تفقد عنابر النزلاء للتحقق من نظافتها وجاهزيتها، والتأكد من خلوها من أي ممارسات قد تنتهك خصوصية النزلاء.

كما استمعت فرق النيابة إلى عدد من النزلاء في كل قسم ومركز، حيث لم تُسجل أي شكاوى منهم، وأكدوا أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

تأتي هذه الزيارات في إطار حرص النيابة العامة على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة وضمان المعاملة اللائقة للنزلاء في جميع أنحاء الجمهورية.