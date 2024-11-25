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الأمن الاقتصادي: ضبط 1595 قضية سلبية و5067 سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة

01:56 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

سرقة تيار كهربائي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن ومكافحة كافة أشكال الجريمة.

وقد قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتنفيذ حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت هذه الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن نتائج إيجابية في مجالات متعددة.

ففي مجال شرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بتنفيذ حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الحملة عن ضبط 1595 قضية متنوعة.

وفي مجال شرطة الكهرباء، أسفرت الجهود عن ضبط 5067 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

تيار كهربائي سرقة تيار كهربائي وزارة الداخلية حملات أمنية
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