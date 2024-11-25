بداخله 35 نزيلاً.. ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مدير ومالك مركز طبي لعلاج الإدمان غير مرخص بالمقطم.

توصلت التحريات إلى قيام أحد الأشخاص بإدارة المركز المذكور بدون ترخيص، وعند استهدافه تبين وجود 35 نزيلاً داخله، وتم ضبط المدير المسؤول ومالك المركز.

وبمواجهتهما، اعترفا بإدارة المركز كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، دون الحصول على الترخيص اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المركز، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وبخاصة ضبط المنشآت الطبية غير المرخصة لعلاج الإدمان.