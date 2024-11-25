ضبط عنصر إجرامي في أسوان بحوزته 6 بنادق آلية

كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عُنصر إجرامي، بحوزته 6 بنادق آلية و11 خزينة متنوعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان رصدت معلومات تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية المقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان بحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة أسوان. وأسفر التفتيش عن العثور بحوزته على 6 بنادق آلية -غير مرخصة- و11 خزينة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة التدابير القانونية لاستكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار فيها.