بالفيديو.. أول رد فعل لـ"سعد الصغير" بعد حكم بسجنه 3 سنوات لحيازة المخدرات

بعد رفع 716 من قوائم الإرهاب.. تحريات جديدة عن 808 متهمين بينهم

من الطائرة إلى السجن.. رحلة سعد الصغير من أمريكا إلى البورش (تسلسل

كتب- أحمد عادل:

دخل نجل المطرب الشعبي "سعد الصغير" وعدد من أفراد أسرته في حالة انهيار عقب النطق بالحكم على والده، بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة المواد المخدرة، مرددًا "ليه.. 3 سنوات ليه؟".

وقال المطرب الشعبي "سعد الصغير" أثناء خروجه من قفص الاتهام رفقة قوة أمنية من الحرس لمغادرة قاعة المحكمة، بعد سؤاله "عايز تقول إيه؟"، ليرد "هقول إيه.. الحمد لله".

ورصدت عدسة "مصراوي" المطرب الشعبي "سعد الصغير" داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وظهر المطرب الشعبي "سعد الصغير" بملابس الحبس الاحتياطي، وسبحة إلكترونية، وكاب أبيض.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المطرب الشعبي سعد الصغير خلال نظر جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته، لهيئة المحكمة إنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافيا تعاطيه مخدر الحشيش، وقال لرئيس المحكمة: "لو طلعت بشرب حشيش، اعدمني".

واستكمل المتهم سعد الصغير حديثه للمحكمة قائلا: "أنا عمري ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا بأخذ ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي".

وظهر سعد الصغير وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، منتظرًا بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم. وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على سائل لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

كما شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.