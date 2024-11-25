مصرع عُنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة؛ عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط أفادت قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة- سبق الحكم عليه بحكمين بالسجن المؤبد في جنايتي قتل وسبق اتهامه في العديد من القضايا) بالإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة واتخاذه من دائرة مركز شرطة ديروط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على مضبوطات أبرزها (31 قطعة سلاح ناري - 3 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش، 16 فرد محلي ،كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة-) .

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين.