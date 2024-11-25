السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير في اتهامه بحيازة مخدرات | فيديو

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش. كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

ظهر سعد الصغير وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، منتظرًا بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم. وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا يحتوي على جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهري الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.