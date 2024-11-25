إصابة سيدة سقطت من شرفة شقتها بالوراق

كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل بكسر في الحوض نتيجة سقوطها من شرفة شقتها بالوراق.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى مصابة إثر ادعاء سقوط من علو.

التحريات الأولية بينت إصابة سارة محمد (27 سنة) بكسر في الحوض نتيجة سقوطها من شرفة مسكنها نتيجة اختلال توازنها.

نُقلت المصابة إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.