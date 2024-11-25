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انقلاب سيارتين محملتين بالفاصوليا الخضراء في أطفيح

12:20 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

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كتب- محمد شعبان:

أصيب سائق في انقلاب سيارتين نقل محملتين بمحصول الفاصوليا الخضراء بأطفيح جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كارتة الكريمات.

تبين بالفحص انقلاب سيارتين جامبو بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نزلة أطفيح، مما أسفر عن سقوط مصاب تم نقله إلى المستشفى.

مجلس المدينة دفع بالمعدات اللازمة لاستعدال السيارتين وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

انقلاب سيارتين الفاصوليا الخضراء
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