صور| مدرب الزمالك السابق يساند سعد الصغير في محاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة

كتب- أحمد عادل:

حضر الكابتن "معتمد جمال" مدرب نادي الزمالك السابق، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة في العباسية، لمساندته في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

ورصدت عدسة "مصراوي" المطرب الشعبي "سعد الصغير" داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة في العباسية، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وظهر المطرب الشعبي "سعد الصغير" بملابس الحبس الاحتياطي وسبحة إلكترونية وكاب أبيض.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال نظر جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير خلال جلسة محاكمته لهيئة المحكمة إنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافياً تعاطيه مخدر الحشيش، وقال لرئيس المحكمة: "لو طلعت بشرب حشيش اعدمني".

واستكمل المتهم سعد الصغير حديثه للمحكمة قائلاً: "أنا عمري ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا بأخذ ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي".

وظهر سعد الصغير وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل قفص الاتهام، منتظراً بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهم. وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على سائل لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهري الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.