واقعة دهس مالك.. الجنح تؤيد حبس "طفل المقطم" سنتين

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم بالعباسية، اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المُقدم من الطفل المتهم بدهس الطفل "مالك" بأحد شوارع المقطم، وأيدت حكم أول درجة بحبس "طفل المقطم" سنتين، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح المقطم بالقاهرة الجديدة قد قضت بحبس "طفل المقطم" عامين وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض 50 ألف جنيه عن الإصابات في الدعوى رقم 3108 لسنة 2024 في واقعة دهس الطفل "مالك" في أحد شوارع المقطم بالقاهرة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "مالك معتز" (8 أعوام) - الذي أصيب جراء دهسه على يد طفل لم يكمل 13 عامًا وكان يقود سيارة والدته برعونة في أحد شوارع المقطم أثناء ذهابه للصلاة مع ابن خالته وبعض أصدقائه - عن إصابته بعدة جروح في جسده.

وأفاد التقرير الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المجني عليه يعاني من كسر في أسفل عظمتي الزند والكعبرة بالرسغ الأيسر، وكسر في أسفل عظمتي الشظية والقصبة اليسرى بأسفل الساق، بالإضافة إلى جرح تهتكي بالقدم، ما استدعى إجراء 3 تدخلات جراحية له (تثبيت كسر عظمتي الزند والكعبرة بسلك معدني، وتثبيت كسر عظمتي الشظية والقصبة بسلوك معدنية، واستكشاف جرح القدم اليسرى وإصلاح وخياطة الجلد بغرز جراحية).

وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة 21 يومًا ما لم تحدث أي مضاعفات، بعد أن أجرى جبيرة فوق الكوع الأيسر بعد الجراحة، وجبيرة تحت الركبة اليسرى بعد الجراحة لمدة شهرين مع المتابعة الأسبوعية مع الطبيب.

وكشف محمد البحيري، محامي "طفل المقطم"، عن تلقي أسرة الطفل المصاب عرضًا من أسرة الطفل المتهم بتعويضهم بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه للتنازل عن القضية، لكن والدة "مالك" رفضت، وأصرت على معاقبة الطفل عما بدر منه تجاه نجلها. وقالت: "ابني كان لسه جاي من الدرس وراح يصلي المغرب مع ابن خالته"، موضحة أن إحدى جاراتها أبلغتها بالحادث، وقالت لها: "ألحقي ابنك مالك، العربية دهسته".