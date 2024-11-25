دفاع سعد الصغير: تقرير الطب الشرعي أثبت صدق رواية موكلي وانتصر له (صور)

كتب- أحمد عادل:

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، لمرافعة دفاع المطرب الشعبي "سعد الصغير"، على خلفية اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وقال المحامي طارق جميل، دفاع المطرب الشعبي "سعد الصغير"، إن تقرير الطب الشرعي انتصر لموكله بشأن تعاطي المواد المخدرة بسبب معاناته من آلام شديدة، وأن تعاطي تلك المواد المخدرة كان مشروعًا وفقًا للروشتة الطبية.

وتابع دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، أن تقرير الطب الشرعي يثبت صدق رواية موكله أمام الهيئة الموقرة في الجلسة الماضية، كونه متعاطيًا لمخدر "الترامادول" لعلاج حالة مرضية، وعلى ذلك التمس البراءة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال نظر جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته، لهيئة المحكمة إنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافيًا تعاطيه مخدر الحشيش، وقال لرئيس المحكمة: "لو طلعت بشرب حشيش اعدمني".

واستكمل المتهم سعد الصغير حديثه للمحكمة قائلاً: "أنا عمري ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا بأخذ ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي".

وظهر سعد الصغير وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام، مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، منتظرًا بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم. وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.