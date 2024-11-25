10 صور ترصد سعد الصغير أمام الجنايات | بملابس الحبس وسبحة إلكترونية

كتب- أحمد عادل:

رصدت عدسة "مصراوي" المطرب الشعبي "سعد الصغير"، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وظهر المطرب الشعبي "سعد الصغير" مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وكان يحمل سبحة إلكترونية في يده ويضع كابًا أبيض. كما بدأ وهو يحاول إخفاء وجهه عن كاميرات الإعلام أثناء جلوسه داخل قفص الاتهام منتظرًا بدء الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال نظر جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته، لهيئة المحكمة إنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافيًا تعاطيه مخدر الحشيش، وقال لرئيس المحكمة: "لو طلعت بشرب حشيش اعدمني".

واستكمل المتهم سعد الصغير حديثه للمحكمة قائلاً: "أنا عمري ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا بأخذ ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي".

وظهر سعد الصغير وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام، مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل القفص، منتظرًا بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكاب جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم. وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.