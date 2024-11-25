بينهم ياسين عجلان والشنيطي ووليد عصفور.. رجال أعمال شملهم قرار الرفع من الكيانات الإرهابية

كتب- محمد الصاوي:

نشر المحامي خالد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حصر بأسماء الـ 716 شخصًا الذين تم رفعهم من قوائم الكيانات الإرهابية بحكم محكمة جنايات القاهرة ببدر الصادر بالأمس من الدائرة الثانية برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وذلك في الطلب المقدم من النيابة العامة برقم 70 لسنة 2024، على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

وشمل القرار عدد من رجال الأعمال من بينهم "رجل الأعمال ياسين عجلان، وليد عصفور صاحب مصانع كريستال عصفور، علي طلبه مؤسس راديو شاك، عبدالوهاب عبد الغفار عضو مجلس إدارة شركة رنين، عمر الشنيطي رائد أعمال، إيمان طه البسيوني رجل أعمال، شريف كنيلي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار، شريف عفيفي رجل أعمال، شريف سوسه رجل أعمال، صلاح الزمك رجل أعمال، عبدالمنعم الصوالحي سعودي رجل أعمال، محمد فوزي جاد مالك شركة سمارت هوم للتنمية العقارية".

وقال خالد علي، إن محكمة النقض كانت قد حكمت لصالح هؤلاء الأشخاص منذ عدة أشهر بنقض حكم محكمة الجنايات الذي قرر تمديد إدراجهم لمدة خمس سنوات مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، حيث قررت المحكمة رفع هذه الأسماء من القوائم.

وكشفت النيابة العامة اليوم الأحد، أن محكمة الجنايات رفعت أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن "ممارسة الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم".