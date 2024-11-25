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اليوم محاكمة سعد الصغير في اتهامه بتعاطي المخدرات

05:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

سعد الصغير

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

سعد الصغير تعاطي المخدرات
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