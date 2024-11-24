أبرزهم وجدي غنيم والقرضاوي.. ننشر أسماء 716 شخصًا بعد رفع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية

كتب- محمد الصاوي:

نشر المحامي خالد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حصر بأسماء الـ 716 شخصًا الذين تم رفعهم من قوائم الكيانات الإرهابية بحكم محكمة جنايات القاهرة ببدر الصادر بالأمس من الدائرة الثانية برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وذلك في الطلب المقدم من النيابة العامة برقم 70 لسنة 2024، على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

وقال خالد علي، إن محكمة النقض كانت قد حكمت لصالح هؤلاء الأشخاص منذ عدة أشهر بنقض حكم محكمة الجنايات الذي قرر تمديد إدراجهم لمدة خمس سنوات مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، حيث قررت المحكمة رفع هذه الأسماء من القوائم.

ةكشفت النيابة العامة اليوم الأحد، أن محكمة الجنايات رفعت أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن "ممارسة الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم".

وأضافت النيابة العامة: "ونفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية، عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم، من تلك القوائم".

وجاءت أبرز الأسماء في القائمة:

الداعية وجدي غنيم

الداعية يوسف القرضاوي

رجل الأعمال ياسين عجلان

رجل الأعمال وليد عصفور

رجل الأعمال علي طلبة

رجل الأعمال عبد الوهاب عبد الغفار

يحيى حامد وزير استثمار سابق