"قطع جسدها ورماه للكلاب".. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل جارته في النهضة

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مسن على خلفية اتهامه بقتل جارته وتقطيع جسدها وإلقاءه إلى الكلاب في الشارع بمنطقة النهضة، لجلسة، 27 يناير.

وطلب دفاع المتهم، حضور طبيب من مصلحة الطب الشرعي، ممن قاموا بالعمل في القضية، وذلك لسماع شهادته، وكذلك حضور الشاهد الرابع، والخامس بالقضية، وهما جيران المتهم، والمجني عليها.

كما طلب الدفاع، عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه، بسبب إجراء المتهم لعملية جراحية بالمخ، ومن الممكن أن تكون قد أثرت على قواه العقلية.

وأحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، القضية رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثانٍ، والمتهم مسن بقتل جارته "سماح" وتقطيع جسدها وإلقاء أشلاء منها في مقلب قمامة مع الاحتفاظ بباقي الجسد في ثلاجته بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة القتل.

أمام جهات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلة عن الجريمة، حيث أكد أن قتل جارته طعنًا، ثم قطع جثمانها إلى أشلاء ألقي البعض من الجثمان في صندوق قمامة، واحتفظ بباقي الجثمان في ثلاجة داخل الشقة لحين التخلص منه في وقت لاحق في محاولة منه لعدم كشف جريمته.

وصرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، التصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي بعد إعداد تقرير وافٍ عن الجريمة من ثم تسليمها لذويها.