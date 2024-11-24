القبض على عاطل ألقى " قطة" من أعلى عقار في البساتين

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام شخص بإلقاء "قطة" من أحد العقارات بالبساتين وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإلقاء "هرة" من طابق مرتفع بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط عاطل - مقيم بالعقار –يظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.