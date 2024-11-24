ممثلة تشكو مالكة العقار بقسم الدقي: "مش عايزة تركبني الأسانسير"

كتب - محمد شعبان:

أزمات نجوم الفن والمشاهير مع جيرانهم بمحافظة الجيزة باتت عرض مستمر، بعد أيام من بلاغ الإعلامية هالة سرحان ضد جارها وسرقة محتويات زوجة مخرج معروف، فصل جديد دارت أحداثه داخل قسم شرطة الدقي.

فنانة غائبة عن الأنظار اتهمت مالكة العقار المقيمة فيه مع أسرتها بمنعها من استقلال المصعد بسبب وجود خلافات بينهمما على سداد قيمة الصيانة الشهرية.

مأمور قسم الدقي استمع إلى أقوال الممثلة الخمسينية وطالب وحدة المباحث بفحص الواقعة.