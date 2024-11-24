الداخلية تعلن مصرع زعيم تشكيل عصابي خلال تبادل إطلاق نيران بكفر الزيات

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع زعيم تشكيل عصابي خلال مداهمة أمنية بكفر الزيات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد؛ رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عدد (4 عناصر إجرامية سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح - مخدرات - قتل - سرقة وسائل نقل "، ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جنايتى " اتجار بالمخدرات - قتل ") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين بؤرة إجرامية كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها؛ وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم "زعيم التشكيل" وضبط باقى العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (2 بندقية آلية - 5 بنادق خرطوش - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين).

هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 3 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.