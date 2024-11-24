المؤبد لمتهم بقضية "خلية السلام الإرهابية"

كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، المتهم "علي ح." بالسجن المؤبد، على خلفيه اتهامه بنشر أخبار كاذبة، في قضيه "خلية السلام الإرهابية”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجهت النيابة للمتهم تهم إثارة الفتن وبث الشائعات، حيث قام المتهم مع آخرين بتصوير المقطع المتداول، وتم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير، ونشر الفيديو بغرض إحداث زعزعة وإثارة الفتن.