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السر في خلطة الشيكولاتة.. ضبط مزرعة لمخدر "الماجيك مشروم" بالقاهرة (صور)

06:04 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مزرعة لمخدر الماجيك مشروم
  • عرض 5 صورة
    مزرعة لمخدر الماجيك مشروم
  • عرض 5 صورة
    مزرعة لمخدر الماجيك مشروم
  • عرض 5 صورة
    مزرعة لمخدر الماجيك مشروم
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كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر "الماجيك مشروم" بحوزة عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة؛ فى ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة المستحدثة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بإستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها ( 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك" – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين - لتر لمخدر الكيتامين - عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم - لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP - مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملاينين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ماجيك مشروم مخدر مزرعة القاهرة مكافحة المخدرات
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