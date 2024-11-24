محكمة النقض تستقبل وفدًا قضائيًا من الصين لتعزيز التعاون في مجالات القانون

محكمة النقض تستقبل وفدًا قضائيًا من الصين لتعزيز ا

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبلت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من المحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة القاضي نائب رئيس المحكمة العليا لمقاطعة هينان.

كان في استقبال الوفد القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة. وأعرب القاضي رفعت عن ترحيبه بالضيوف، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين مصر والصين، ومثمنًا زيارة الوفد القضائي التي تعكس تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين.

تم خلال اللقاء استعراض أنظمة العمل القضائية في البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات، كما تم مناقشة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر (قانون رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته)، في ضوء قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية (قانون رقم 163 لسنة 2023).

كما نظمت إدارة العلاقات الدولية زيارة للوفد الصيني إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالتنسيق مع الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق.