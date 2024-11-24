قوافل المحافظات.. استخراج 6131 بطاقة رقم قومي و24 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً إلى عدد من المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث شملت القوافل تقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة.

وجابت القوافل عدة محافظات هي: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج (6131) بطاقة رقم قومي و(25671) مصدرًا مميكنًا. وفي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه الخدمات، تقرر استمرار عمل القوافل في هذه المحافظات بدءًا من 23 نوفمبر 2024.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن تواجدهم، حيث تم استخدام الأرقام المختصرة (15340) للطلبات الجماهيرية و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وأسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل (1184) بطاقة رقم قومي و(171) مصدرًا مميكنًا في ذات اليوم.

وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية، استجاب القطاع لالتماسات المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إرسال مأموريات لعدد (36) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم استخراج وتسليم هذه البطاقات لهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية والنوادي الخاصة، حيث تم تسليم (230) بطاقة رقم قومي لمواطنين ومواطنات.

وفي إطار التيسير على كبار السن وذوي الهمم، استمر القطاع في استقبال المواطنين بمركز "قادرون باختلاف" النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (358) مواطنًا ومواطنة.

ولاقت هذه الإجراءات قبولًا واسعًا من المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الخدمات، التي أسهمت في توفير الوقت والجهد عليهم، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على تحسين خدماتها وتيسير الوصول إليها للمواطنين، مع الالتزام بقيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متميزة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.