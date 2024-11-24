ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه معرضا حياة المواطنين للخطر

كتب-علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وبالفحص، تبين أن قائد السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط قد ارتكب عدة مخالفات مرورية، أبرزها السير عكس الاتجاه في طريق محدد الاتجاه، وقيادة سيارة برخصة درجة ثانية لا تُجيز له قيادة سيارة نقل بمقطورة، بالإضافة إلى السير بتصريح مقطورة منتهي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، وجاري استكمال التحقيقات.