لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه معرضا حياة المواطنين للخطر

02:13 م الأحد 24 نوفمبر 2024

ضبط قائد سيارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وبالفحص، تبين أن قائد السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط قد ارتكب عدة مخالفات مرورية، أبرزها السير عكس الاتجاه في طريق محدد الاتجاه، وقيادة سيارة برخصة درجة ثانية لا تُجيز له قيادة سيارة نقل بمقطورة، بالإضافة إلى السير بتصريح مقطورة منتهي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، وجاري استكمال التحقيقات.

ضبط قائد سيارة سير عكس الاتجاه وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جثة و3 مصابين وسط نيران مخزن كرتون بالقناطر

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية