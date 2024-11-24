الفصل الأخير في أزمة الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي (حبس وغرامة)

كتب- أحمد عادل:

أسدلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الستار عن محاكمة الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف المتبادل بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإعلامية ميار الببلاوي. كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

وكانت أزمة الإعلامية والشيخ قد أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين على هامش تعليق الشيخ على تصريحات الإعلامية حول تطليقها من زوجها 11 طلقة وعودتها له دون محلل. وقد تبادل الطرفان الردود على حساباتهما الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما أدى إلى تبادل السب والقذف بينهما واتهامهما بعضهما أمام النيابة العامة، ليكون الفصل بينهما من اختصاص القضاء.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ محمد أبو بكر إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف وخدش سمعة الإعلامية ميار الببلاوي، بينما أحالت الإعلامية ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الشيخ محمد أبو بكر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

جلسات المحاكمة:

في أولى جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى مرافعة دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر الإعلامية ميار الببلاوي الجلسة بصحبة نجلها ومحاميها، الذي قدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة. بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر عن حضور الجلسة بسبب تواجده خارج البلاد لتأدية مناسك العمرة.

وطلب محامي الشيخ محمد أبو بكر تأجيل نظر القضية للاطلاع، مؤكداً أن الإعلامية قدمت الشكوى ضد موكله باسم "ميار الببلاوي"، وهو اسم مستعار، وأن اسمها الحقيقي هو "منال محمد توفيق"، ودفع ببطلان الشكوى على هذا الأساس.

تصريحات ميار الببلاوي:

وقالت الإعلامية "ميار الببلاوي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أثناء حضورها جلسة المحاكمة، إنها مستمرة في المسار القضائي ولا سبيل للصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، لأن ذلك يعني أن ما قاله بشأنها كان صحيحًا. وتابعت ميار أنها تمر بحالة نفسية سيئة منذ حدوث الواقعة في شهر رمضان الماضي، خاصة بعد تضرر نجلها من الواقعة، والخوض في سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي.