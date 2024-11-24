رفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية.. ما الآثار المترتبة ​على ذلك؟

كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، قامت النيابة العامة بتكليف الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة للتحقق من نشاط الأفراد المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية. أسفرت هذه التحريات عن توقف 716 شخصًا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، ما يعني أنهم استعادوا العديد من الحقوق التي كانت قد فُقدت بسبب إدراجهم في هذه القوائم.

في هذا السياق، قال المحامي عمرو عبد السلام، في تصريح خاص لمصراوي، إنه في حالة انقضاء مدة الإدراج الخمس سنوات دون صدور حكم نهائي ضد الأشخاص المدرجين أو الكيانات الإرهابية، يترتب على ذلك رفع الأسماء من القوائم بعد عرض الموضوع على محكمة الجنايات، التي تقرر إما تمديد الإدراج أو رفع الأسماء. في حال عدم تمديد الإدراج، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه، مع استرجاع الأموال وحقوق الأفراد السياسية والاجتماعية.

الحقوق المستردة للأفراد:

* الحق في السفر: الأشخاص المدرجون على قوائم الإرهاب كانوا ممنوعين من السفر وكانوا وضعوا على قوائم ترقب الوصول. بعد رفعهم من القوائم، يتم استعادة حقهم في التنقل والسفر إلى الخارج بحرية.

* الحق في العمل والمناصب العامة: بسبب إدراجهم على قوائم الإرهاب، كان هؤلاء الأفراد محرومين من التعيين في الوظائف العامة أو النيابية لعدم توافر شرط حسن السمعة والسيرة، بعد رفعهم من القوائم، يصبح بإمكانهم التقدم لتولي المناصب العامة أو العمل في القطاع العام.

* إلغاء تجميد الأموال: كانت الأموال التي تخص الأشخاص المدرجين مجمدة إذا ثبت استخدامها في الأنشطة الإرهابية، بعد رفعهم من القوائم، يتم رفع تجميد الأموال ويحق لهم التصرف فيها بحرية.

الحقوق المستردة للكيانات:

استئناف الأنشطة:

الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب كانت محظورة تمامًا من ممارسة أنشطتها. بعد رفعها من القوائم، يتم السماح لهذه الكيانات باستئناف أنشطتها بشكل قانوني وشرعي.

فتح الأماكن المخصصة للكيان:

أماكن الكيانات المدرجة كانت مغلقة بناءً على قرار إدراجها في القوائم. بعد رفع هذه الكيانات من القوائم، يُسمح بإعادة فتح الأماكن المخصصة لها لممارسة أنشطتها.

استعادة الحق في جمع الأموال:

الكيانات المدرجة كانت محظورة من جمع الأموال أو تمويل أنشطتها. بعد رفعها من القوائم، يُسمح لها بجمع الأموال مرة أخرى لدعم أنشطتها.

الحق في الانضمام للكيان:

بعد رفع الكيان من قائمة الإرهاب، يتم السماح للأفراد بالانضمام إليه إذا رغبوا في ذلك، بعد أن كانت هذه العملية محظورة خلال فترة الإدراج.