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حبس الشيخ محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف

01:29 م الأحد 24 نوفمبر 2024

ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

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كتب- أحمد عادل:

قال المحامي عبدالله منصور، دفاع الإعلامية ميار الببلاوي، إن المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، قضت بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين مع 10 آلاف جنيه كفالة، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه كتعويض مؤقت للموكلته.

وأضاف منصور في تصريح خاص لمصراوي، أن المحكمة قضت أيضًا بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالسب والقذف المتبادل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ محمد أبو بكر إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف، ما أساء إلى سمعة الإعلامية ميار الببلاوي، بينما تم إحالة الإعلامية إلى المحكمة بتهمة سب وقذف الشيخ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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