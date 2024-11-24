قضية "سيدة النهضة".. الدفاع يدعى مدنيا بمليون جنيه ومحامي المتهم يطلب التأجيل

كتب - رمضان يونس:

بدأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جارته"سماح" في الواقعة المعروفة إعلاميًا "سيدة النهضة".

وادعي إبراهيم عدلي الحاضر عن ورثة المجني عليها مدنيا أمام هيئة المحكمة بمبلغ مليون وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت و كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية.

وطلب الحاضر مع المتهم عرض موكله على الطب الشرعي كونه يعاني من مرض مزمن في الدماغ، ومناقشة الجيران وسماع اقوالهم بشأن الواقعة، واستدعاء الطبيب الشرعى الذي أعد تقرير الطبي الخاصة بالمجني عليها لمناقشته.

وواجه القاضي المتهم خلال نظر الجلسة في غرفة المداولة بالاتهامات المنسوبة إليه ليرد الجاني: " أنا مقتلتش جارتي".

وحضر المتهم في حراسة أمنية مُشددة تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات نظر مُحاكمته في واقعة اتهامه بقتل جارته وتقطيع جسدها لأشلاء والتخلص من الجثة في ملقب قمامة.

وأحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، القضية رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثانٍ، والمتهم مسن بقتل جارته "سماح" وتقطيع جسدها وإلقاء أشلاء منها في مقلب قمامة مع الاحتفاظ بباقي الجسد في ثلاجته بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة القتل.

أمام جهات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلة عن الجريمة، حيث أكد أن قتل جارته طعنًا، ثم قطع جثمانها إلى أشلاء ألقي البعض من الجثمان في صندوق قمامة، واحتفظ بباقي الجثمان في ثلاجة داخل الشقة لحين التخلص منه في وقت لاحق في محاولة منه لعدم كشف جريمته.

وصرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، التصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي بعد إعداد تقرير وافٍ عن الجريمة من ثم تسليمها لذويها.