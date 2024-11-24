بسبب الأمطار.. تصادم سيارتين ودراجة نارية في المقطم | صور

كتب- رمضان يونس:

شهد محور ياسر رزق بالمقطم، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ودراجة نارية بسبب الأمطار التي أدت إلى انزلاق المركبات.

تلقت إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الحادث أعلى محور ياسر رزق، بعد طالعة السلاب مول في اتجاه المقطم.

انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم السيارتين والدراجة النارية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

تم نقل المصابين بواسطة سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما قامت قوات الشرطة برفع آثار الحادث من على الطريق لتسهيل حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.