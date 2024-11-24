بحوزته 12 سلاحًا.. ضبط عاطل حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة في القليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عاطل في محافظة القليوبية، قام بتحويل مسكنه إلى ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، عن قيام المتهم - وهو عاطل وله معلومات جنائية - بالاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وعُثر داخل الورشة على عدة مضبوطات من بينها (2 مسدس، 16 فردًا محليًا، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات للإصلاح والتصنيع).

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرضه على النيابة العامة.