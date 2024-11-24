رفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على طلب النيابة العامة

كتب- أحمد أبو النجا:

كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة، للتأكد من استمرار نشاط الأفراد المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.

أسفرت التحريات عن توقف 716 شخصًا عن أنشطتهم الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، وبناءً عليه، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات التي وافقت على رفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.

وتواصل النيابة العامة مراجعة موقف باقي الأفراد المدرجين على تلك القوائم، تمهيدًا لرفع أي شخص يثبت توقف نشاطه، وذلك في إطار جهود الدولة لمراجعة قوائم الكيانات الإرهابية.