ضبط 8 شركات سياحة وهمية تنصب على المواطنين وتستولى على أموالهم

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب سياحي غير مرخصين، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

تأتي هذه الضبطية في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة جرائم النصب التي تستهدف المواطنين من خلال شركات سياحية بدون ترخيص.

وأظهرت تحريات قطاع الأمن العام أن تلك الشركات كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجمع أموالاً من المواطنين بدعوى تنظيم رحلات وبرامج سياحية في عدد من المحافظات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط القائمين على هذه الشركات، وضبط العديد من المستندات التي تدل على نشاطهم الإجرامي. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.