11 نصيحة للقيادة الآمنة في الأمطار.. "علشان توصل بالسلامة"

كتب- أحمد أبوالنجا:

شهدت مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار متوسطة، مع استمرار النشاط الملحوظ للرياح، وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وأعدت الإدارة العامة للمرور روشتة للقيادة الآمنة، تشمل عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية:

1- السير بسرعة منخفضة، نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة لمياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة، حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

8- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

9- عدم السير عكس الاتجاه، لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

10- عدم تخطي سيارة أخرى.

11- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

كانت هيئة الأرصاد قد ذكرت في بيان لها أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الأرصاد نصائح للمواطنين، إذ شددت على ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم القيام نهائيًا بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.