5 مصابين في انقلاب سوزوكي أعلى صحراوي إسكندرية
10:44 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
كتب - محمد شعبان:
أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كوبري قلما.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.
المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى قليوب للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر النيل.
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